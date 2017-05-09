В полиции рапортуют о 9 мая на Донетчине без нарушений порядка

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Вторник, 9 мая 2017, 17:58

9 мая полиция Донецкой области обеспечила безопасность во время торжественных мероприятий ко Дню Победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом сообщили в полиции Донецкой области по состоянию на 15:00.

"Нарушений общественного порядка не допущено, ситуация спокойная. Более 2 тыс. правоохранителей продолжают работать в усиленном режиме", - отметили в полиции.

По данным облуправления НП на Донетчине прошли 60 массовых мероприятий в 34 населенных пунктах, спокойно мероприятия прошли в Краматорске, Бахмуте, Славянске, Покровское и других городах.

"Не допущено ни одного конфликта за исключением того, что некоторые лица пытались предоставить недостоверную информацию с целью привлечь к себе внимание", - отметил глава облуправления НП Вячеслав Аброськин.

Также в полиции зарегистрировано 9 сообщений, связанных с празднованием 9 мая, которые "касались мелких нарушений, есть единичные факты обнаружения "георгиевских лент", никаких провокаций на этой почве не возникало".

Вместе с тем, по данным полиции, торжества 8 и 9 мая во Львове прошли без нарушений общественного порядка. Охрану общественного порядка обеспечивали более 1 тыс. милиционеров.

Основные мероприятия состоялись в месте расположения концентрационного лагеря для военнопленных "Шталаг 328" на львовской цитадели, а также на Холме Славы и на Марсовом поле.

"Одна из пожилых женщин, которая пришла с цветами на Холм Славы, при себе имела "георгиевскую ленту", которую у нее обнаружили активисты. Пенсионерка спрятала ленту, после чего возложила цветы к памятнику", - отметили в полиции.

Украинская правда, Интерфакс-Украина

Темы: полиция празднования
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