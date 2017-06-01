В Кривом Роге отзывают 11 депутатов горсовета

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Четверг, 1 июня 2017, 13:48

Криворожская территориальная избирательная комиссия обратится в центральные органы ВО "Батькивщина" и Радикальной партии Олега Ляшко об отзыве 11 депутатов городского совета, которые избирались в горсовет от этих партий.

Решение было принято на заседании комиссии, сообщает в четверг "Радио Свобода".

Заседанию комиссии предшествовал инцидент с псевдозаминированием здания горисполкома.

Как подтвердили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в городе, вечером в среду в полицию позвонил неизвестный и сообщил, что в здании Криворожского горсовета, где, в частности, работает и ТИК, заложена взрывчатка.

Из здания эвакуировали около тридцати сотрудников, взрывчатых веществ не обнаружили. Начало заседания ТИК задержалось на несколько часов.

В апреле в Кривом Роге начался сбор подписей за отзыв сразу 11 депутатов городского совета. Сбор проводили жители города, их поддерживали представители политических партий - "Укроп", "Самопомочи", "Блока Петра Порошенко", "Силы людей", БЮТ, Радикальной партии Олега Ляшко.

По словам инициаторов сбора подписей, эти депутаты еще в начале каденции были исключены из своих партий и фракций "как, те, кто не отстаивает их принципы и идеалы", а в течение года после выборов голосовали синхронно с "Оппозиционным блоком". Позже инициаторы сообщили, что собрали в общей сложности 45 000 подписей и передали их в ТИК.

3 мая, несмотря на опломбированные двери из помещения ТИК, расположенного в здании горсовета, которое хорошо охраняется, исчезли листы с подписями избирателей за отзыв депутатов городского совета. Полиция открыла уголовное производство.

Центральная избирательная комиссия сообщила местную территориальную избирательную комиссию в Кривом Роге о том, что законодательство ничего не говорит о проверке подписей избирателей для отзыва депутатов местных советов по копиям подписных листов вместо похищенных оригиналов.

В конце мая ТИК собралась на заседание, но тогда не смогла принять решение ни по отзыву 11 депутатов горсовета, ни о прекращении инициативы по отзыву.

Темы: Кривой Рог
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