Петренко радуется: Украина заплатит за российский газ по европейским ценам

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Четверг, 1 июня 2017, 13:49

Украина заплатит России за потребленный российский газ, но по европейским ценам.

Об этом на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко.

"Суд обязал пересчитать платежи с начала 2014 года за газ по рыночным ценам, складывающимся на еврорынке. Это означает, что период и эра шантажа Россией по цене на газ завершилась. Украина, как крупнейший в прошлом покупатель газа за 25 лет независимости отстояла экономические и обоснованные условия приобретения этого товара", - отметил он и добавил, что коррупция уничтожена.

"На нашей территории теперь цена формируется по европейским стандартам, у нас есть огромный потенциал по хранению и транспортировке газа", - добавил он.

Кроме того, по его словам, был отменен кабальный договор по принципу "бери или плати".

"Это означает, что Украину заставляли платить за воздух, за то, что мы не использовали. И эти деньги оседали в карманах людей, которые в парламенте агитируют "за народ", - отметил он.

Он также назвал еще одну составляющую решения суда: отмена запрета реэкспорта газа.

"Это означает: ты купил, условно говоря, хлеб. А продавец говорит: " Ты этот хлеб можешь съесть только один, и ни с кем не делиться, потому что я так решил ", - отметил Петренко.

Он вспомнил, что в России отказались комментировать это решение, потому что мол очень много томов в дела. "Хочу сказать, учите матчасть! В резолютивной части этого решения четко написано: вы проиграли и ваша ложь и давление закончились!".

Как известно, после того, как Украина подала в Стокгольмский суд, встречные требования "Газпрома" к Нафтогазу составляли 47 миллиардов долларов.

31 мая требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" были полностью отменены.

Гройсман рассказал о катастрофе, которая могла произойти из-за проигрыша "Нафтогаза" в суде.

Украинская правда

Темы: газ Нефтегаз Газпром Росcия
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