Петренко радуется: Украина заплатит за российский газ по европейским ценам
Украина заплатит России за потребленный российский газ, но по европейским ценам.
Об этом на брифинге заявил министр юстиции Павел Петренко.
"Суд обязал пересчитать платежи с начала 2014 года за газ по рыночным ценам, складывающимся на еврорынке. Это означает, что период и эра шантажа Россией по цене на газ завершилась. Украина, как крупнейший в прошлом покупатель газа за 25 лет независимости отстояла экономические и обоснованные условия приобретения этого товара", - отметил он и добавил, что коррупция уничтожена.
"На нашей территории теперь цена формируется по европейским стандартам, у нас есть огромный потенциал по хранению и транспортировке газа", - добавил он.
Кроме того, по его словам, был отменен кабальный договор по принципу "бери или плати".
"Это означает, что Украину заставляли платить за воздух, за то, что мы не использовали. И эти деньги оседали в карманах людей, которые в парламенте агитируют "за народ", - отметил он.
Он также назвал еще одну составляющую решения суда: отмена запрета реэкспорта газа.
"Это означает: ты купил, условно говоря, хлеб. А продавец говорит: " Ты этот хлеб можешь съесть только один, и ни с кем не делиться, потому что я так решил ", - отметил Петренко.
Он вспомнил, что в России отказались комментировать это решение, потому что мол очень много томов в дела. "Хочу сказать, учите матчасть! В резолютивной части этого решения четко написано: вы проиграли и ваша ложь и давление закончились!".
Как известно, после того, как Украина подала в Стокгольмский суд, встречные требования "Газпрома" к Нафтогазу составляли 47 миллиардов долларов.
31 мая требования "Газпрома" к НАК "Нафтогаз Украины" по условию "бери или плати" были полностью отменены.
Гройсман рассказал о катастрофе, которая могла произойти из-за проигрыша "Нафтогаза" в суде.
Украинская правда
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