Украинцы стали меньше ездить поездом в Россию

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Четверг, 1 июня 2017, 14:42

С начала этого года до 28 мая, используя железную дорогу, из Украины в Россию поехали 347,4 тыс. пассажиров. При этом среднее количество пассажиров в сутки в Россию уменьшилась почти на 18% по сравнению с 2016.

Об этом Украинской правде сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

В 2017 году в среднем за сутки в Россию из Украины поездами ехали 2,3 тыс. пассажиров. В 2016 году этот показатель составлял 2,8 тыс.

Из России в Украину в этом году железнодорожными путями приехали 332,5 тыс. пассажиров - в среднем за сутки 2,2 тыс. человек (в 2016 году - 2,9 тыс.).

За 2016 из Украины в РФ поехали 1 млн 36 тыс. пассажиров. В обратном направлении - 1 млн 49,6 тыс. человек.

Всего в России курсируют 15 поездов, 9 из которых украинские - "Киев, Чернигов - Москва" (ежедневно), "Киев - Санкт-Петербург" (через день), "Харьков - Санкт-Петербург" (через день), "Хмельницький - Москва "(через день), "Одесса - Москва" (ежедневно), "Херсон, Николаев - Москва" (через день), "Кривой Рог, Днепр - Москва" (ежедневно), "Харьков - Москва" (ежедневно) и "Львов - Москва" (ежедневно).

Также из Украины ездят три молдавские поезда - два "Кишинев - Москва" (оба ежедневно) и еще один - "Кишинев - Санкт-Петербург" (через день). А в Молдову через Украину пролегает путь российского поезда "Кишинев - Москва" (через день).

Кроме того, в Украину через Россию курсируют два азербайджанские поезда "Баку - Харьков" (первый - в осенне-зимний период 1 раз в 4 дня; второй - в летний период 2 раза в неделю).

Олег Твердь, УП

Темы: Росcия Укрзализныця
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