САП повторно отправила представления на Дейдея и Лозового в ГПУ

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генпрокурору Юрию Лкуценко доработанные представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового.

Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Вчера были подписаны документы, я снова направил соответствующие представления генеральному прокурору", - сказал Холодницкий.

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