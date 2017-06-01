САП повторно отправила представления на Дейдея и Лозового в ГПУ
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий направил генпрокурору Юрию Лкуценко доработанные представления на снятие депутатской неприкосновенности с народных депутатов Евгения Дейдея и Андрея Лозового.
Об этом он сказал журналистам в четверг в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".
"Вчера были подписаны документы, я снова направил соответствующие представления генеральному прокурору", - сказал Холодницкий.
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