В зоне АТО начальника миграционной службы уличили в махинациях с паспортами

В Константиновке (Донецкая обл.) руководителя одного из структурных подразделений миграционной службы Донетчины разоблачили на незаконном переоформлении паспортов, в том числе жителям временно оккупированных территорий.

Об этом 10 июня сообщили в Службе безопасности Украины.

Установлено, что чиновник вклеивал в паспорта фото без присутствия владельца, "услуга" стоила 500 гривен за каждый документ.

"Паспорта чиновнику привозил посредник, который собирал их у заинтересованных лиц. Оперативники спецслужбы задержали начальника подразделения согласно ст. 208 УПК в его личном автомобиле во время получения от посредника 5000 гривен", - отметили в СБУ.

Среди десяти паспортов, изъятых у злоумышленника, три принадлежали гражданам с временно контролируемых боевиками территорий.

Фото - пресс-центр СБУ

"СБУ проверяет информацию относительно оформления документов по заказу участников незаконных вооруженных формирований ОРДЛО. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК", - говорится в сообщении.