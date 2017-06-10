Дорожная полиция начинает работу с понедельника - Князев

Первые экипажи дорожной полиции выйдут на патрулирование уже 12 июня.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в субботу, сообщает пресс-служба НПУ.

По его словам, 30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины и нести службу на современных автомобилях марки Hyundai.

"С согласия министра внутренних дел, вчера мы подписали приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции", - сообщил Князев.

Он добавил, что дорожная полиция полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

"Я думаю, с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена", - сказал глава Нацполиции.