Дорожная полиция начинает работу с понедельника - Князев

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Суббота, 10 июня 2017, 18:41

Первые экипажи дорожной полиции выйдут на патрулирование уже 12 июня.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в субботу, сообщает пресс-служба НПУ.

По его словам, 30 нарядов будут обеспечивать порядок на 10 основных автомагистралях Украины и нести службу на современных автомобилях марки Hyundai.

"С согласия министра внутренних дел, вчера мы подписали приказ о запуске на 10 основных магистралях нашего государства нарядов дорожной полиции", - сообщил Князев.

Он добавил, что дорожная полиция полностью заменит старую систему Госавтоинспекции.

"Я думаю, с понедельника составляющая ДТП на основных автомагистралях будет в корне изменена", - сказал глава Нацполиции.

Темы: полиция
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