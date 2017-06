Генпрокурор США Сешнс даст показания в Сенате по делу о вмешательстве РФ

Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в Сенате по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом говорится в письме Сешнса сенатору Ричарду Шелби, которое опубликовал NBC.

"В свете сообщений, связанных с недавним выступлением Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы я мог обсудить эти вопросы в соответствующей инстанции. Комитет по разведке Сената США является наиболее подходящим для этого местом", - говорится в письме.

Сешнс даст показания во вторник.

