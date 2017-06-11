Генпрокурор США Сешнс даст показания в Сенате по делу о вмешательстве РФ

Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в Сенате по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом говорится в письме Сешнса сенатору Ричарду Шелби, которое опубликовал NBC.

"В свете сообщений, связанных с недавним выступлением Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы я мог обсудить эти вопросы в соответствующей инстанции. Комитет по разведке Сената США является наиболее подходящим для этого местом", - говорится в письме.

Сешнс даст показания во вторник.

JUST IN: Attorney General Jeff Sessions agrees to testify before the Senate Intelligence Committee on Tuesday pic.twitter.com/oRXh4SUhGt — NBC News (@NBCNews) June 10, 2017

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми в ходе своего выступления в Сенате заявил, что президент США Дональд Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.

Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "некие покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.