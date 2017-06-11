Генпрокурор США Сешнс даст показания в Сенате по делу о вмешательстве РФ

174 просмотра
0
Воскресенье, 11 июня 2017, 03:10

Генпрокурор США Джефф Сешнс согласился дать показания в Сенате по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Об этом говорится в письме Сешнса сенатору Ричарду Шелби, которое опубликовал NBC.

"В свете сообщений, связанных с недавним выступлением Коми в сенатском комитете по разведке, важно, чтобы я мог обсудить эти вопросы в соответствующей инстанции. Комитет по разведке Сената США является наиболее подходящим для этого местом", - говорится в письме.

Сешнс даст показания во вторник.

8 июня экс-директор ФБР Джеймс Коми в ходе своего выступления в Сенате заявил, что президент США Дональд Трамп просил его публично объявить, что он не является объектом расследований, связанных с Россией, и требовал личной преданности и лояльности.

Коми также утверждал, что Трамп пытался выстроить "некие покровительственные отношения", которые противоречат независимому статусу ФБР.

Темы: США
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Президент Румынии: Договориться с РФ можно только при наличии сильного НАТО 10 июня 2017, 07:25
Трамп вновь обвинил Катар в поддержке терроризма 10 июня 2017, 04:51
Конгресс попросил у Белого дома записи разговоров Трампа и Коми 10 июня 2017, 02:37
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В СБУ ищут журналиста Васина, исчезнувшего в Донецке
Первые страны-члены ЕС ввели безвизовый режим для Украины
Украина ведет переговоры с ЕС об отмене платы за роуминг - Порошенко
За субботу ранены уже двое бойцов
Все новости
Интервью

Эдгар Винницкий: Играю на улице, чтобы появилось поколение открытых людей

Фото

Девушка с генетическим заболеванием разрушает стереотипы мира моды