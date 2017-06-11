Из Киева в Перемышль отправился первый "безвизовый поезд"

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Воскресенье, 11 июня 2017, 09:55

Первый "безвизовый поезд" Киев-Перемышль с активистами, экспертами и журналистами сегодня утром отправился из украинской столицы.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на своей странице в Facebook.

"Еще и еще раз - от президента Украины, правительства всех трех пост-Майданных правительств с особой заслугой МИД и Минюста, депутатов ВРУ, общественных организаций и журналистов - к нашим партнерам в ЕС - всем спасибо за совместную работу и достижение цели! Теперь перед нами новые задачи, поэтому #безвиз точно не повод расслабляться! ", - написала она.

В первое символическое безвизовое путешествие в ЕС отправились около 40 общественных активистов, аналитиков, экспертов и журналистов - тех, кто работал над его достижением.

В Польше поезд будут встречать посол Украины в Польше Андрей Дещица и экс-депутат Европарламента Павел Залевский.

Европейская правда

Темы: ЕС визы
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