В РФ уверяют, что притеснений по нацпризнаку в аннексированном Крыму нет

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Воскресенье, 11 июня 2017, 15:01

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов уверяет, что на территории полуострова притеснений по национальному признаку нет.

Об этом Аксенов заявил во время медиафорума "Открытый Крым: своими глазами", пишет ТАСС. 

"Все народы, населяющие полуостров, имеют равные права и возможности, как полноценные граждане РФ. Никаких притеснений по национальному признаку нет", - заявил псевдопремьер Крыма. 

Он добавил, что представители всех народов, проживающих в Крыму, представлены в органах госвласти и отметил, что на территории Крыма проживают представители 175 национальностей: самой многочисленной группой являются россияне (65%), на втором месте - украинцы (15,7%) , на третьем - крымские татары (12% населения).

В свою очередь представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование информации из соцсетей о нарушении прав и свобод в Крыму, в том числе крымских татар, является "нонсесом и парадоксальным трендом западных партнеров", пишет РИА Новости. 

Темы: Крым аннексия Росcия
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