В Туле задержали координатора местного штаба Навального
В российской Туле задержали координатора местного штаба Алексея Навального Дмитрия Николаева.
Как пишет "Медуза" со ссылкой на группу "Команда Навального | Тула", утром 11 июня Николаев вышел из дома и обнаружил, что у его автомобиля спущено колесо. В этот момент к нему подошли пять человек в штатском и "заломили руки".
Николаева доставили в отделение полиции. Что послужило причиной задержания, не сообщается.
12 июня в городах России пройдут акции протеста против коррупции. В Туле митинг согласован.
Штаб Алексея Навального, который собирается баллотироваться в президенты, открылся в Туле 27 мая.
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