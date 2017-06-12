Суды больше года не рассматривают дела от НАБУ и САП

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Понедельник, 12 июня 2017, 17:57

Из 68 уголовных производств, в которых НАБУ и САП направили обвинительный акт в суд, 24 остаются без судебного разбирательства.

Об этом в понедельник сообщает пресс-служба НАБУ.

"При этом некоторые дела находятся вне поля зрения служителей Фемиды больше года. "Рекордсменом" по параметру задержки рассмотрения в суде является производство в отношении судьи Северодонецкого городского суда (известная в СМИ как "Судья с недвижимостью в Испании"), которое уже 15 месяцев находится без движения в Славянском районном суде Донецкой области", - говорится в заявлении.

Указывается, что больше года не рассматривается дело о незаконном влияние на Министра экономического развития и торговли Абромавичюс.

"Среди причин затягивания рассмотрения дел в судах: проблемы с определением подсудности, занятости и отвод служителей Фемиды, неявка участников процесса, возвращение обвинительного акта прокурорам САП, длительное рассмотрение в апелляционной инстанции и т.д.", - сообщает НАБУ.

 

Как известно, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник настаивает на создании в Украине отдельного антикоррупционного суда.

По словам Сытника, без такого суда дела, связанные с большой коррупцией топ-чиновников, могут рассматриваться 10 лет.

Темы: НАБУ коррупция
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