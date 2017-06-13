В Чернигове задержан военный, торговавший гранатами

3 просмотра
0
Вторник, 13 июня 2017, 04:41

Следователями Главного управления Нацполиции в Черниговской области был задержан бывший военнослужащий во время сбыта 30 патронов калибра 5,45.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона.

"Задержанию предшествовала кропотливая работа по документированию преступной деятельности. В частности, в ходе контроля за совершением преступления зафиксированы факты сбыта 2 гранат Ф-1 с запалами и 47 патронов к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

Кроме этого, во время проведения обыска по месту жительства подозреваемого изъято еще 30 патронов к автоматическому оружию, охотничий нож, рации и два магазина к автомату Калашникова.

Бывшему военнослужащему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины (хранение и сбыт боевых припасов, взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Темы: прокуратура
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Почти половина подозреваемых по "делу 9 мая" - в розыске 12 июня 2017, 22:52
Мэра Энергодара отпустили на поруки 12 июня 2017, 18:43
Чиновницу, которую поймали на взятке в $ 5 млн, посадили под арест 9 июня 2017, 20:51
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Боевики в понедельник вечером обстреляли Авдеевку и Марьинку
На митингах в РФ хватают людей, задержали даже гигантскую резиновую утку
В "Укрзализныце" назвали стоимость проезда в Болгарию
Порошенко подписал запрет георгиевской ленты
Все новости
Архитектура

5 современных зданий Киева, на которые стоит обратить внимание

Фото

Гостиный двор рассыпается на глазах