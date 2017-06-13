За 5 месяцев с пьяных за рулем взыскали 500 миллионов – Князев

С начала 2017 года правоохранители составили 46 270 административных протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.



Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook 13 июня.



Он подчеркнул, что это пополнило государственный бюджет Украины.



"С начала года составлено 46 270 админпротоколов на пьяных за рулем – минимум 10 200 гривен штрафа за каждый. И почти 500 миллионов гривен в государственную казну", – заявил Князев.





"Виват, полиция!", – добавил он.