За 5 месяцев с пьяных за рулем взыскали 500 миллионов – Князев

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Вторник, 13 июня 2017, 13:05

С начала 2017 года правоохранители составили 46 270 административных протоколов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев в Facebook 13 июня.

Он подчеркнул, что это пополнило государственный бюджет Украины.

"С начала года составлено 46 270 админпротоколов на пьяных за рулем – минимум 10 200 гривен штрафа за каждый. И почти 500 миллионов гривен в государственную казну", – заявил Князев.



"Виват, полиция!", – добавил он.

Темы: полиция дороги
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