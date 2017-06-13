В среду немного похолодает, но опасность пожаров сохраняется

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Вторник, 13 июня 2017, 16:35

В среду, 14 июня, в Украине немного похолодает, в Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидают дождей.

Такой прогноз Украинского гидрометцентра.

В Киевской, Житомирской и Черниговской областях днем ​​будет прохладнее всего – ожидается 16-18 градусов тепла. По состоянию на 15:00 вторника в столице было 18,4 градуса тепла.

Погода 14 июня
Погода 14 июня

Но уже 15 июня прогнозируют, что станет на 2-4 градуса теплее, за исключением Сумской и Черниговской областей. Кроме того, в четверг дожди, вероятно, сосредоточатся на востоке страны.

Прогноз на 15 июня
Прогноз на 15 июня

При этом до 14 июня в Кировоградской, Полтавской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях, большинстве районов Черкасской, Киевской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупреждают синоптики.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, по Киевской области, кроме северных районов, пожароопасность 5 класса сохранится и 15 июня.

ГСЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать пожары.

Алена Рощенко, УП

Темы: погода
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