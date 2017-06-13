Аваков заявляет, что выиграл суд против Лещенко

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Вторник, 13 июня 2017, 18:54

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Подольский райсуд Киева обязал нардепа БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним.

Об этом Аваков написал на своем Twitter, обнародовав решение суда.

"Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", - заявил министр.

Как известно, речь идет об интервью с Лещенко, опубликованном 18 ноября 2015 года, в котором он заявил, что чувствует за собой незаконную слежку со стороны правоохранительных органов, в частности, прослушивание мобильных телефонов.

На вопрос, кто может стоять за слежкой, нардеп ответил: "Это делает (глава МВД Арсен - прим. ред.) Аваков и (депутат Николай - прим.ред.) Мартыненко, оба они стали фигурантами публикации в последние месяцы и они объединили усилия и в частности работают по мне сейчас. А техническую функцию выполняет МВД".

Лещенко тогда отметил, что информацию относительно  него собирают с целью выяснения источников информации, а также дальнейшей дискредитации.

Согласно документу, обнародованному главой МВД во вторник, суд признал информацию "недостоверной, такой, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию Авакова", и обязал Лещенко опровергнуть ее.

Иск против нардепа подавал сам Аваков и МВД.

Украинская правда

Темы: Аваков Лещенко
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