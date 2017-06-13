Аваков заявляет, что выиграл суд против Лещенко
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявляет, что Подольский райсуд Киева обязал нардепа БПП Сергея Лещенко опровергнуть информацию о слежке за ним.
Об этом Аваков написал на своем Twitter, обнародовав решение суда.
"Решение суда: информация Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой", - заявил министр.
Решение суда: информация С.Лещенко на Deutsche Welle о слежке со стороны МВД является лживой. Каждая ложь этого деятеля будет иметь оценку! pic.twitter.com/1evl0FhYHC— Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 13, 2017
Как известно, речь идет об интервью с Лещенко, опубликованном 18 ноября 2015 года, в котором он заявил, что чувствует за собой незаконную слежку со стороны правоохранительных органов, в частности, прослушивание мобильных телефонов.
На вопрос, кто может стоять за слежкой, нардеп ответил: "Это делает (глава МВД Арсен - прим. ред.) Аваков и (депутат Николай - прим.ред.) Мартыненко, оба они стали фигурантами публикации в последние месяцы и они объединили усилия и в частности работают по мне сейчас. А техническую функцию выполняет МВД".
Лещенко тогда отметил, что информацию относительно него собирают с целью выяснения источников информации, а также дальнейшей дискредитации.
Согласно документу, обнародованному главой МВД во вторник, суд признал информацию "недостоверной, такой, что унижает честь, достоинство и деловую репутацию Авакова", и обязал Лещенко опровергнуть ее.
Иск против нардепа подавал сам Аваков и МВД.
Украинская правда
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