В Украину не пустили представителей Федерации бокса России

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Среда, 14 июня 2017, 13:36

Государственная пограничная служба не пропустила в Украину группу представителей Федерации бокса России.

Об этом сообщил спикер украинского пограничного ведомства Олег Слободян, передает "Интерфакс-Украина" в среду.

"Сегодня утром поездом "Москва-Харьков" прибыла делегация Федерации бокса РФ в составе 39 человек. Во время дополнительного собеседования в отношении 9 граждан было принято решение о не пропуске их в Украину в связи с незаконным посещением оккупированного Крыма", - сказал он.

По словам спикера Госпогранслужбы, восьми представителям российской Федерации запретили въезд в Украину на три года.

Как известно, лицам, въезжавшим на территорию оккупированного Крыма без разрешения Украины запрещают въезд в Украину.

Темы: Пограничная служба Росcия
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