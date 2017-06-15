Полиция открыла производство по факту ДТП с Барной

2153 просмотра
0
Четверг, 15 июня 2017, 11:21

Генеральное управление Национальной полиции Киева открыло уголовное производство из-за ДТП в среду ночью с участием нардепа Олега Барны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУНП в г. Киеве.

"Следственным управлением ГУНП в г. Киеве открыто уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В полиции также отмечают, что Барна получил травмы и был госпитализирован.

"Сейчас народный избранник находится в медицинском учреждении на стационарном лечении. Других пострадавших нет", - отмечает пресс-служба полиции.

Кроме того, в сообщении говорится, что нардеп находился на автомобиле "Шкода". В то же время в его электронной декларации указано, что он и его члены семьи владеют лишь "Фордом" 1987 года выпуска.

Как сообщалось, ночью 14 июня нардеп Олег Барна попал в ДТП на площади Победы в Киеве. Его машина влетела в трамвай.

Украинская правда

Темы: ДТП Киев Верховная Рада
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Депутат Барна после ДТП остается в больнице 15 июня 2017, 08:44
Нардеп Барна попал в больницу после ДТП с трамваем - СМИ 15 июня 2017, 01:06
Смерти на дорогах стоят экономике 4,5 миллиарда долларов – Омелян 14 июня 2017, 12:48
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Клюевы должны украинским госбанкам 28 миллиардов – СМИ
Суд ЕС оставил в силе санкции против пропагандиста Кремля Киселева
Полиция открыла производство по факту ДТП с Барной
В помещении НАПК проводят обыск
Все новости
Безвиз дает дорогу

Неизведанный север Польши

Не только жажда

9 причин не забывать пить воду