Гройсман пообещал не требовать деклараций от обычных украинцев

549 просмотров
0
Четверг, 15 июня 2017, 15:36

Кабинет министров не собирается инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов граждан.

Об этом заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Запорожье.

"Мы не поддерживаем. Эта система введена не будет", - цитирует его слова пресс-служба Кабмина.

По словам главы правительства, предложения о введении такой системы постоянно поступают в Кабмин, но он их игнорирует.

"Это было постоянное предложение в каждой резолюции (бюджетной - ред.) для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", - передает слова Гройсмана агентство "Интерфакс-Украина".

Как известно, в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина, есть пункт о разработке законопроекта о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц косвенными методами.

Темы: Кабинет министров декларации Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Гройсман похвалил Кучму 15 июня 2017, 14:30
Кабмин принял отставку члена НАПК Рябошапки – СМИ 14 июня 2017, 16:50
Кабмин продолжил чрезвычайное положение в энергетике 14 июня 2017, 13:35
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
При обысках изъяли адвокатское свидетельство Радецкого
Боевики активизировались возле Счастья – штаб АТО
За сутки в зоне АТО ранены 3 бойца – штаб
Барна заверяет, что был трезв, но вину в ДТП признал
Все новости
Интервью

Режиссер Ханна Полак: Мы теряем человеческий облик, когда перестают помогать

Раннее вмешательство

Предотвратить инвалидность можно