Гройсман пообещал не требовать деклараций от обычных украинцев
Кабинет министров не собирается инициировать введение всеобщего обязательного декларирования доходов граждан.
Об этом заявил в четверг премьер-министр Владимир Гройсман, общаясь с журналистами в Запорожье.
"Мы не поддерживаем. Эта система введена не будет", - цитирует его слова пресс-служба Кабмина.
По словам главы правительства, предложения о введении такой системы постоянно поступают в Кабмин, но он их игнорирует.
"Это было постоянное предложение в каждой резолюции (бюджетной - ред.) для того, чтобы запустить программу, систему декларирования доходов. В проектах такие решения были, мы их не утверждали правительством, то есть фактически эта система внедрена не будет", - передает слова Гройсмана агентство "Интерфакс-Украина".
Как известно, в приоритетном плане действий правительства на 2017 год, утвержденном постановлением Кабмина, есть пункт о разработке законопроекта о введении всеобщего декларирования доходов граждан и налоговом контроле расходов физических лиц косвенными методами.
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