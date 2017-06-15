Пятница будет немного теплее, на западе Украины дожди

В пятницу, 16 июня, в Украине немного потеплеет, в западных областях ожидаются грозы.



Такой прогноз Украинского гидрометцентра.



Но уже в субботу воздух снова немного остынет в большинстве областей, а грозы предвещают всей Украине.

Погода 16 июня

В Киеве и области в пятницу сухо, а выходные будут с дождями и дневной температурой 18-20 градусов. По состоянию на 15:00 четверга в столице 18,4 градуса.



Прогноз для Киева

При этом 16 июня в Волынской, Ровенской, Киевской, центральных и южных областях местами сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.



А 17-18 июня пожароопасность 5 класса прогнозируют местами в Херсонской и Днепропетровской областях, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.



Алена Рощенко, УП