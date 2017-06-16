Людей Трампа просили сохранить документы по РФ, Украине и Манафорта

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Пятница, 16 июня 2017, 10:02

Адвокат переходной команды попросил волонтеров и помощников штаба Дональда Трампа хранить все документы, касающиеся России, Украины и Пола Манафорта.

Об этом говорится в статье POLITICO.

В рекомендациях адвоката переходной команды чиновникам дается указание сохранять все документы, касающиеся РФ, Украины и определенного количества советников и чиновников компании, включая бывшего руководителя предвыборной кампании Пола Манафотра, советников Картера Пейджа, Река Гейтса и Роджера Стоуна, а также бывшего советника по вопросам безопасности Майкла Флинна.

Такое указание поступило от представителя адвокатской компании Statecraft в Аризоне - Кори Ленгофера. Он подтвердил, что писал такой документ, но отказался его комментировать.

Издание уточняет, что в частности речь шла о документах, кторые касаются расследования влияния РФ на американские выборы в 2016 году.

Также в документе просят сохранять все материалы о зарубежных поездках: электронную переписку, голосовую почту, посты в социальных сетях, базы данных, видео, фото и другую информацию.

Памятка предупреждает, что "несоблюдение этих протоколов может привести к уголовной и гражданской ответственности, а также может послужить основанием для правовых требований ... которые касаются уничтожения доказательств".

Украинская правда

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