На Донбассе от обстрелов населенных пунктов погибли 47 человек - ОБСЕ

97 просмотров
0
Суббота, 17 июня 2017, 12:08

С начала текущего года в зоне проведения АТО на Донбассе в результате обстрелов погибли 47 человек.

Об этом заявили в миссии ОБСЕ.

"В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

По данным миссии, в большинстве случаев местное население получает травмs или погибает в результате обстрелов, которые ведутся по населенным пунктам.

 

Украинская правда 

Темы: Донбасс жертвы Минские соглашения
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Из-за обострения на Донбассе без воды могут остаться 750 тысяч детей - ЮНИСЕФ 17 июня 2017, 11:50
На оккупированный Донбасс доставили 17 тонн гуманитарки от МККК 17 июня 2017, 10:44
В пятницу в зоне АТО погиб украинский военный – штаб 16 июня 2017, 18:55
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
На Донбассе от обстрелов населенных пунктов погибли 47 человек - ОБСЕ
Из-за обострения на Донбассе без воды могут остаться 750 тысяч детей - ЮНИСЕФ
Сутки в АТО: 67 обстрелов, 1 военный ВСУ погиб, трое ранены
Адвокат: По делу о расстрелах на Майдане опрошено до 70% свидетелей
Все новости
Образование

Ментальная арифметика: как дети считают быстрее калькулятора

Олесь Ульяненко

Что нужно знать о культовом писателе