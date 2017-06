На Донбассе от обстрелов населенных пунктов погибли 47 человек - ОБСЕ

С начала текущего года в зоне проведения АТО на Донбассе в результате обстрелов погибли 47 человек.

Об этом заявили в миссии ОБСЕ.

"В 2017 году конфликт на востоке Украины унес жизни 47 человек, 222 человека получили ранения", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ.

По данным миссии, в большинстве случаев местное население получает травмs или погибает в результате обстрелов, которые ведутся по населенным пунктам.

In 2017 conflict in E #Ukraine took 47 lives & injured 222 people. Most cases were due to shelling in populated areas #uncomfortabletruth pic.twitter.com/aUVdhdW0oT