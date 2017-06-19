Во Франции официально объявили о победе партии Макрона

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Понедельник, 19 июня 2017, 06:16

Партия президента Франции Эмманюэля Макрона "Вперед, республика!", а также ее союзники – партия MoDem - получили абсолютное большинство в нижней палате парламента.

Такие данные обнародовало МВД Франции.

Так, партия "Вперед, республика!" получила 308 мест, а MoDem – 42.

Партия "Республиканцы" завоевала 113 мест, а их союзники-центристы из "Союза демократов и независимых" – 18.

Социалисты получили 29 мест в парламенте, "Франция непокоренная" - 17, "Французская коммунистическая партия" - 10, "Нацфронт" - 8.

Явка на выборах во втором туре составила 42,6%, что является рекордно низким показателем для Франции.

Темы: Франция виборы
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