У Саакашвили в Кривом Роге бросили пакетом с зеленкой

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Понедельник, 19 июня 2017, 17:29

В лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили во время его выступления в Кривом Роге швырнули пакетом с зеленкой.

Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал сам Саакашвили.

На видео видно, как во время выступления перед многочисленным толпой в Саккашвили полетели пакеты с зеленкой, он ловко уклонялся от них, но все же на него попала определенное количество зеленки.

Люди, которые пришли на митинг, сразу задержали нападавшего, им оказался мужчина в спортивной форме.

Сам Саакашвили считает, что эта акция была спланирована мэром Кривого Рога Юрием Вилкулом.

"Город полностью контролируется ОПГ Вилкула, они подослали на мою встречу титушек, которые бросали в мою сторону пакеты с зеленкой, после я пошутил, что местные бандиты пытались превратить нас в партию Зеленых", - написал политик.

Украинская правда

Темы: Саакашвили
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