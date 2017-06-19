У Саакашвили в Кривом Роге бросили пакетом с зеленкой
В лидера "Руху нових сил" Михаила Саакашвили во время его выступления в Кривом Роге швырнули пакетом с зеленкой.
Соответствующее видео на своей странице в Facebook обнародовал сам Саакашвили.
На видео видно, как во время выступления перед многочисленным толпой в Саккашвили полетели пакеты с зеленкой, он ловко уклонялся от них, но все же на него попала определенное количество зеленки.
Люди, которые пришли на митинг, сразу задержали нападавшего, им оказался мужчина в спортивной форме.
Сам Саакашвили считает, что эта акция была спланирована мэром Кривого Рога Юрием Вилкулом.
"Город полностью контролируется ОПГ Вилкула, они подослали на мою встречу титушек, которые бросали в мою сторону пакеты с зеленкой, после я пошутил, что местные бандиты пытались превратить нас в партию Зеленых", - написал политик.
Украинская правда
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