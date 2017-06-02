Офицеров запаса не будут принудительно отправлять в зону АТО

1694 просмотра
0
Пятница, 2 июня 2017, 13:01

Министерство обороны не планирует принудительно отправлять на службу в район проведения антитеррористической операции призванных на военную службу офицеров запаса.

Об этом в интервью "Українським новинам" сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Владислав Селезнев.

"Мы постоянно подчеркиваем это, что военнослужащие, которые будут проходить службу на офицерских должностях, в район проведения АТО направляться не будут. Это принципиальная позиция", – сказал он.

По его словам, направление в район АТО будет осуществляться только после заключения офицером контракта и подачи соответствующего рапорта.

Кроме того, перед тем как отправить данную категорию военных в район АТО, им устроят подготовку не менее 3 месяцев в учебных центрах.

По словам Селезнева, фактически, такой призыв реализовывается в Украине впервые.

Как известно, 30 мая Минобороны обнародовало приказ о призыве на военную службу офицеров запаса, которые получили военную подготовку в военных учебных заведениях, но не служили.

"Срочная служба" продлится 18 месяцев.

Призываться будут граждане в возрасте до 43 лет, имеющие соответствующую военную подготовку в военных учебных заведениях (степень не ниже бакалавра), но не проходили военной службы.

После прохождения 3-месячной доподготовки призванных офицеров назначат на должности в воинских частях и подразделениях, не привлекающихся к АТО.

В Минобороны отметили, что в призыв могут не попасть офицеры по состоянию здоровья, по результатам профессионально-психологического отбора, военно-врачебной комиссии.
Также есть ряд условий для отсрочки - семейные обстоятельства, завершение обучения.

На официальной странице Генерального штаба ВСУ в Facebook опубликованы разъяснения по призыву.

Темы: АТО армия
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки 1 июня в зоне АТО прошли без потерь – штаб 2 июня 2017, 12:57
Незаконные задержания жителей Донбасса расследуются плохо – правоохранители 2 июня 2017, 12:49
Украинские бойцы 93-й бригады продвинулись в зоне АТО на 1,5 км 2 июня 2017, 12:41
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
Силы АТО не ведут активных наступательных действий – штаб
Полиция установила убийцу советника главы "Укрспирта" – Князев
Офицеров запаса не будут принудительно отправлять в зону АТО
Таможня: В Украину не пропустили только один брендовый товар
Все новости
Любомир Гузар

Осознавая ответственность перед Богом...

Время молодых

Истории двух самых молодых глав украинских сел