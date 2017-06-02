СБУ пообещала отреагировать на расследование "Схем" об автопарке

Служба безопасности Украины пообещала отреагировать на факты, обнародованные в расследовании программы "Схемы" об автопарке сотрудников службы.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

В ответ на вопрос, будут ли проводиться расследование по фактам, обнародованным в программе, Гитлянская ответила: "Информация, обнародованная в программе, не оставит без внимания", - сказала Гитлянская.

Спикер также утверждает, что письмо программе "Схемы" поступило за несколько часов до выхода, поскольку служба получила запрос от журналистов в тот же день. "В пресс-центр запрос поступил в день эфира. Мы подготовили ответ и сразу им направили", - отметила Гитлянская.

Также она сказала, что на неделю раньше журналисты программы присылали еще один запрос.

"Неделю назад был запрос, неделю назад мы ответили, что не можем обнародовать личные данные наших сотрудников. А в день (выхода передачи - УП) они прислали нам новый запрос, в котором сделали фотокопии наших сотрудников и попросили подтвердить, является ли этот сотрудник таким-то, есть ли у него машина такая-то. Мы ответили, что, действительно, там есть наши сотрудники, но мы просим воздержаться от фотографирования их лиц", - сказала Гитлянская.

Как сообщалось, 1 июня в своем Facebook главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая написала, что за полтора часа до эфира в редакцию поступило сообщение от СБУ. В нем отмечалось, что журналисты не могут обнародовать личные данные сотрудников службы, иначе за это можно понести уголовную ответственность.

Седлецкая также отметила, что из-за того, что до выхода передачи осталось мало времени, журналисты не могли изменить ее так, чтобы не обнародовать личных данных работников СБУ.

В результате, журналисты программы "Схемы" заявили, что СБУ давила на их сотрудников, чтобы не допустить выхода в эфир программы, которая расследует коррупцию в рядах самой СБУ.

Несмотря на это журналисты обнародовали расследование. В программе говорится, что стоимость автомобилей работников Главуправления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ не соответствует уровню их доходов.

Олег Твердь, для УП