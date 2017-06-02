В Одессе Королевскую облили зеленкой

В Одессе неизвестный в камуфляже облил лицо народного депутата от Опоблока Наталии Королевской зеленкой.



Об этом в пятницу сообщает местное издание 048.ua.



Сегодня, в конференц-зале гостиницы "Гагарин" проходила конференция "Женщины за мир".



Активисты, которых издание называет "патриотами", объявили конференцию и участников пророссийских и пикетировали здание.



"Когда Королевская вышла на улицу, ее сразу же облил неизвестный в камуфляжной костюме. А выйти ей пришлось из-за сообщения о заминировании. В пресс-службе полиции сообщили, что саперы изучили территорию и не нашли взрывчатых веществ", - сообщает издание.



Участников форума эвакуировали сотрудники полиции.



Фото с облитой Королевской опубликовали в группе "Автомайдан Одесса".