Парубий: США могут разместить войска в Украине

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Вторник, 20 июня 2017, 03:16

В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США предусматривается размещение американских военных резервов на территории Украинского государства.

Об этом спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил в эфире телеканала ICTV, сообщает Укринформ.

"Оно (соглашение по безопасности - ред.) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки. Оно выводит на новый уровень сотрудничество Украины и США", - сказал он.

Спикер отметил, что практику подобных соглашений давно используют в США: такие документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем.

По его словам, соглашение предоставляет прерогативное право на предоставление оборонного летального оружия.

Напомним, в ходе рабочего визита в США 12-16 июня, председатель ВР предложил заключить двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Соединенными Штатами Америки. Это соглашение, по его словам, не отрицает членства Украины в НАТО, а наоборот - будет способствовать ускорению обретения Украиной членства в Организации Североатлантического договора.

Также Парубий высказал мнение, что администрация США может принять решение о предоставлении оборонительного оружия Украине до конца нынешнего года.

Темы: США Парубий
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