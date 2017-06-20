Пограничникам подняли выплаты за участие в АТО

511 просмотров
0
Вторник, 20 июня 2017, 09:45

Министерство внутренних дел увеличило выплаты пограничникам за участие в антитеррористической операции до 7,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает 20 июня в Facebook спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Таким образом ликвидирована диспропорция в выплате средств за участие в АТО между военнослужащими ВС Украины и Госпогранслужбы, которая существовала на протяжении нескольких месяцев", – подчеркнул он.

Теперь пограничники, находящиеся на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона будут получать до 7500 гривен, а в других местах дислокации в пределах определенного района военного конфликта в 3500 гривен.

При этом для реализации норм приказа администрация Госпогранслужбы уже профинансировала органы охраны государственной границы Восточного регионального управления для осуществления доплаты вознаграждения за апрель и май 2017 года.

По словам Слободяна, сейчас причитающиеся суммы вознаграждения военнослужащим уже выплачены.

Украинская правда

Темы: АТО граница Пограничная служба
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Хроника 20 июня. Кучма показал свою Конституцию, а Курченко нацелился на украинский Forbes 20 июня 2017, 08:00
За прошедшие сутки в зоне АТО ранены четыре бойца ВСУ 20 июня 2017, 07:54
За день на Донбассе ранили 2 бойцов ВСУ, на Бахмутский трассе горячо 19 июня 2017, 19:02
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В Раде призвали Садового идти в отставку
Глава СБУ предлагает обсудить противодействие информагрессии РФ
ЕБРР назвал поставщиков газа, которые будут сотрудничать с "Нафтогазом"
Хроника 20 июня. Кучма показал свою Конституцию, а Курченко нацелился на украинский Forbes
Все новости
Семья

8 вещей, которые чаще всего "убивают" браки

#СуперТатоМоже

Ко Дню отца соцсети хвалят пап