Пограничникам подняли выплаты за участие в АТО

Министерство внутренних дел увеличило выплаты пограничникам за участие в антитеррористической операции до 7,5 тысячи гривен.

Об этом сообщает 20 июня в Facebook спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян.

"Таким образом ликвидирована диспропорция в выплате средств за участие в АТО между военнослужащими ВС Украины и Госпогранслужбы, которая существовала на протяжении нескольких месяцев", – подчеркнул он.

Теперь пограничники, находящиеся на линии боевого столкновения на глубину ротных опорных пунктов первого эшелона будут получать до 7500 гривен, а в других местах дислокации в пределах определенного района военного конфликта в 3500 гривен.

При этом для реализации норм приказа администрация Госпогранслужбы уже профинансировала органы охраны государственной границы Восточного регионального управления для осуществления доплаты вознаграждения за апрель и май 2017 года.

По словам Слободяна, сейчас причитающиеся суммы вознаграждения военнослужащим уже выплачены.

Украинская правда