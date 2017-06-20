Порошенко провел в США первую встречу: говорил об энергетике

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Вторник, 20 июня 2017, 18:10

Порошенко обсудил с министром энергетики США Риком Перри возможность поставки в Украину сжиженного газа из США.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам его встречи с Перри в ходе рабочего визита в США.

Указывается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

"Также была обсуждена тематика укрепления европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов", - говорится в сообщении.

Также указывается, что Перри "отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США".

Украинская правда

Темы: Порошенко США
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