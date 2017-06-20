Порошенко провел в США первую встречу: говорил об энергетике

Порошенко обсудил с министром энергетики США Риком Перри возможность поставки в Украину сжиженного газа из США.



Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам его встречи с Перри в ходе рабочего визита в США.



Указывается, что в ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.



"Также была обсуждена тематика укрепления европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов", - говорится в сообщении.



Также указывается, что Перри "отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США".



Украинская правда