Порошенко: Украина не считает нужным изменение Минского и Нормандского форматов

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Среда, 21 июня 2017, 20:38

Президент Петр Порошенко заявляет о том, что украинская сторона не считает целесообразным изменение Минского и Нормандского форматов переговоров по Донбассу.

Об этом глава государства сказал на брифинге в Вашингтоне в среду по итогам визита в США.

"Мы не видим необходимости менять Нормандский формат и иметь какой-то параллельный тренд Минского процесса. Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к Нормандскому формату, мы полностью открыты и приветствуем эти шаги и будем приветствовать более активное участие, в том числе представительство в формате Минского процесса, в том числе в Трехсторонней контактной группе", - отметил Порошенко.

Он выразил мнение, что это может привнести "новое дыхание, перезагрузку и дать быстрый результат".

Интерфакс-Украина

Темы: Порошенко
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