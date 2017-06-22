Мужчину, который избил председателя ТИК Коцюбинского, арестовали

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Четверг, 22 июня 2017, 12:37

Суд арестовал подозреваемого в избиении председателя территориальной избирательной комиссии Коцюбинского в Киевской области.

Об этом сообщает 22 июня пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Таким образом подозреваемому изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.
    
Установлено, что находясь в пгт Коцюбинское злоумышленник незаконно проник на территорию домовладения потерпевшей и нанес ей телесные повреждения.

Указанные действия мужчины квалифицировали по ст. 162 и ст. 350 УК Украины.

В своем ходатайстве прокуратура настаивала на взятии под стражу мужчину, впрочем постановлением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
 
Наряду с этим, во время досудебного расследования было установлено, что нападающий ранее совершил преступление по факту хулиганских действий в пгт Коцюбинское.

Соответственно следователь сообщил злоумышленнику о подозрении еще и по ст. 296 УК Украины.
 
Таким образом прокуратура Киевской области в суд направила ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому.

"21 июня благодаря безапелляционной позиции прокуратуры Киевской области подозреваемому изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, утром 14 июня во поселке Коцюбинское жестоко избили председателя ТИК поселка Людмила Демченко.

"Этот инцидент стал очередным позорным фактом в ряде других уголовных преступлений против активистов, ведущих борьбу с незаконными застройками в Приирпенье, дела по которым не раскрыты, а преступники не привлечены к ответственности", - подчеркивают депутаты межфракционного объединения "Киевщина".

21 июня Кабинет министров пикетировали активисты с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, обвиняя его в бездействии по расследованию резонансных преступлений.

Темы: криминал Киевская область
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