Мужчину, который избил председателя ТИК Коцюбинского, арестовали

Суд арестовал подозреваемого в избиении председателя территориальной избирательной комиссии Коцюбинского в Киевской области.



Об этом сообщает 22 июня пресс-служба прокуратуры Киевской области.



Таким образом подозреваемому изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей.



Установлено, что находясь в пгт Коцюбинское злоумышленник незаконно проник на территорию домовладения потерпевшей и нанес ей телесные повреждения.



Указанные действия мужчины квалифицировали по ст. 162 и ст. 350 УК Украины.



В своем ходатайстве прокуратура настаивала на взятии под стражу мужчину, впрочем постановлением суда злоумышленнику избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.



Наряду с этим, во время досудебного расследования было установлено, что нападающий ранее совершил преступление по факту хулиганских действий в пгт Коцюбинское.



Соответственно следователь сообщил злоумышленнику о подозрении еще и по ст. 296 УК Украины.



Таким образом прокуратура Киевской области в суд направила ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому.



"21 июня благодаря безапелляционной позиции прокуратуры Киевской области подозреваемому изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей", - резюмируется в сообщении.

Как сообщалось, утром 14 июня во поселке Коцюбинское жестоко избили председателя ТИК поселка Людмила Демченко.



"Этот инцидент стал очередным позорным фактом в ряде других уголовных преступлений против активистов, ведущих борьбу с незаконными застройками в Приирпенье, дела по которым не раскрыты, а преступники не привлечены к ответственности", - подчеркивают депутаты межфракционного объединения "Киевщина".



21 июня Кабинет министров пикетировали активисты с требованием отставки главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, обвиняя его в бездействии по расследованию резонансных преступлений.