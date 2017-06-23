Гройсман: Под прикрытием гумпомощи создают целые кланы контрабанды

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Пятница, 23 июня 2017, 11:49

Премьер-министр Владимир Гройсман ждет от парламента предложений по налаживанию механизма признания гуманитарных грузов.

Об этом он сказал на заседании Верховной Рады в пятницу, отвечая на вопросы депутатов.

В частности Сергей Евтушок из фракция "Батькивщина" пожаловался на деятельность комиссий по вопросам гуманитарной помощи при Министерстве социальной политики, которые "блокируют благотворительные грузы".

Гройсман в свою очередь подчеркнул, что есть две части этого вопроса:

"Есть благотворительная деятельность, и я обеими руками это поддерживаю и готов сделать максимальную прозрачность в этом вопросе. И спасибо волонтерам и благотворительным организациям, которые честно и добросовестно помогают там, где нужна помощь. Но есть другая проблема: под видом гуманитарной помощи в Украину попадает контрабанда... Поэтому говорить о том, что там все хорошо, что все едет, я бы не стал, это очень рискованно", – отметил премьер.

Гройсман сказал, что готов поддержать согласованные предложения от парламента относительно системного совершенствования работы этих комиссий и призвал нардепов их предоставлять.

"Чтобы процедуры были публичные, открытые и простые... Но я категорически против того, чтобы под прикрытием благотворительности у нас развивались целые кланы контрабанды", – подчеркнул премьер.

Валентина Романенко, УП

Темы: гуманитарка Кабинет министров
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