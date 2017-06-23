В штабе АТО уточнили потери за сутки

164 просмотра
Пятница, 23 июня 2017, 12:56

22 июня в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец ​​погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, двое получили ранения в результате обстрелов.

Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

"За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий нет, двое бойцов получили ранения во время обстрелов (в Гнутово и Каменке)", – сказал полковник.

"В то же время вблизи Луганского на Светлодарской дуге в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице ", – добавил он.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: 29 обстрелов, двое военных ВСУ ранены 23 июня 2017, 07:21
Штаб АТО предлагает ввести тишину на время выпускных 23 июня 2017, 00:20
День в АТО: 10 обстрелов, ранен военный и местная жительница 22 июня 2017, 20:27
powered by lun.ua
Главные новости
В штабе АТО уточнили потери за сутки
Следователи задержали Гужву с его помощником
В центре Киева прогремел взрыв
Полиция "вела" Гужву почти три месяца
Все новости
Дети Курбаса

Как группа KURBASY заново открывает народную песню

Real life

Как это работать в школе, где уроки проходят в музее, ИТ-компании или магазине