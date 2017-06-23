В штабе АТО уточнили потери за сутки
22 июня в зоне проведения антитеррористической операции 1 боец погиб в результате подрыва на взрывном устройстве, двое получили ранения в результате обстрелов.
Об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
"За прошедшие сутки погибших в результате боевых действий нет, двое бойцов получили ранения во время обстрелов (в Гнутово и Каменке)", – сказал полковник.
"В то же время вблизи Луганского на Светлодарской дуге в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий получил тяжелые ранения, от которых впоследствии скончался в больнице ", – добавил он.
Валентина Романенко, УП
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