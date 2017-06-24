КГГА: Киевляне будут с горячей водой 26 июня

Жители жилых массивов Троещина, Радужный, Лесной, части Оболони и Подола получат горячую воду с 26 июня.

Об этом 24 июня сообщили в Киевской горадминистрации.

"В столице начали восстановление газоснабжения на ТЭЦ №6. Ожидается, что технологические процессы займут 2-3 суток, а поставки горячей воды начнутся с понедельника, 26 июня", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что "Укртрансгаз" и ОАО "Киевэнерго" достигли договоренности в вопросе погашения задолженности за транспортировку природного газа.

"Киевэнерго" за счет полученных кредитных средств от ГП "Энергорынок" начало оплату долга: предприятие осуществило первую оплату в размере 20 млн. гривен. Остаток долга, 41 млн. гривен, ПАО "Киевэнерго" взяло на себя обязательство погасить в соответствии с графиком", - сказал замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Он добавил, что КГГА гарантирует обеспечить контроль за выполнением "Киевэнерго" взятых обязательств.

Как известно, 30 мая "Киевтрансгаз" прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, которая обеспечивает горячей водой Оболонь, Троещину, Радужный и Лесной массивы Киева.

Компания "Киевэнерго" заявила, что несет от такого отключения миллионные убытки, а киевляне могут остаться без горячей воды до октября.

Минэнергоугля дало поручение "Киевтрансгазу" подключить к ТЭЦ-6 в Киеве, чтобы возобновить поставки горячей воды.

24 июня "Укртрансгаз" снял ограничения на транспортировку газа для ТЭЦ-6.

Украинская правда. Киев