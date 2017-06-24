"Хлебное перемирие": в ОРДЛО на мине подорвались 3 человека, один погиб

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Суббота, 24 июня 2017, 15:52

На неподконтрольной территории Луганской области в с.Боржиковка во время проведения полевых работ автомобиль "КамАЗ" наехал на противопехотную мину, в результате подрыва пострадали три человека.

Об этом пишут "Новости Донбасса" со ссылкой на онлайн-ресурс "МИА "Исток", подконтрольный боевикам "ЛНР".

"Водитель получил минно-взрывную травму, осколочное ранение нижних конечностей, тупую травму живота, черепно-мозговую травму. Через несколько часов после происшествия он скончался. Парень 19 лет получил глубокие ссадины правого плеча, ссадины лба и вокруг левого глаза, а юноша 17 лет получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки. Оба находятся в травматологическом отделении центральной городской больницы Алчевска", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

При этом боевики ОРЛО заявляют, что нарушений "хлебного перемирия" с украинской стороны не зафиксировано.

"По состоянию на 00:50 случаев нарушения режима прекращения огня не зафиксировано", - отмечают в "ЛНР".

В свою очередь в ОРДО заявили, что за сутки насчитали "50 нарушений "тишины" со стороны ВСУ", при этом украинская сторона якобы применяла артиллерию, танки, минометы, БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие, сообщает российское РИА "Новости".

Как известно, "хлебное перемирие" должен действовать на Донбассе на время сбора урожая с 24 июня по 31 августа.

Темы: Донбасс Минские соглашения
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