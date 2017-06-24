Путин приехал в "Артек". МИД возмущен

МИД Украины направил в МИД РФ ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Россией Крым.

Об этом говорится в заявлении МИД 24 июня.

Визит Путина в Крым в МИД назвали грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украинская сторона считает данный визит и другие так называемые "поездки" российских чиновников во временно оккупированные АР Крым и Севастополь грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанных норм международного права, в том числе Устава ООН, резолюций Генассамблеи ООН "Территориальная целостность Украины" от 27 марта 2014 года, "Состояние прав человека в АР Крым и Севастополе" от 19 декабря 2016 года, а также обязательствами по двусторонних и многосторонних договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - говорится в заявлении МИД.

Как сообщили в пресс-службе Кремля 24 июня, в субботу Путин прибыл в детский центр "Артек".

"Президента сопровождали замглавы правительства Ольга Голодец, помощник президента Андрей Фурсенко и глава Крыма Сергей Аксенов", - говорится в сообщении Кремля.

Отмечено, что во время визита Путин ознакомился с макетами комплекса, на которых представлены сооружения, которые планируется построить в 2017-2018 годах и в дальнейшем.

Как сообщает РБК, в ходе общения с детьми в "Артеке" Путин "поговорил о принципах работы журналистов, предложив им писать "репортажи", которые не будут оскорблять их героев".