Членам банды, захватившим прокуратуру в Бахмуте, сообщено о подозрении

В Донецкой области прокуратура сообщила о подозрении 4 членам вооруженной банды, участвовавшим в захвате здания прокуратуры в г. Бахмуте (бывший Артемовск) весной 2014 года.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

Установлено, что 13 мужчин - жителей г. Бахмута в середине апреля 2014 года, когда город временно находился под контролем представителей террористической организации "ДНР", решили создать организованную вооруженную группу с целью совершения ряда преступлений. Они нападали на местных жителей, похищали чужое имущество и транспортные средства, хранили оружие, а также захватывали здания.

"В частности, члены указанной банды 30 мая 2014 года участвовали в захвате боевиками здания местной прокуратуры, в дальнейшем используя последнее как место дислокации организованной группы", - заявили в прокуратуре.

В апреле 2017 года у фигурантов при обыске по месту жительства обнаружен и изъят оружейный арсенал: 8 реактивных пехотных огнеметов, 9 автоматов, противотанковая граната и более 15 тысяч патронов.

Действия подозреваемых квалифицированы по 9 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 257 (бандитизм) ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством); ст. 28 (совершение преступления группой лиц); ст. 341 (захват государственных зданий) ст. 187 (разбой) ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека); ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) ст. 263 (незаконное обращение с оружием) ст. 260 (создание непредусмотренных законом вооруженных формирований).

В настоящее время четырем членам банды объявлено о подозрении в совершении указанных преступлений. Трем из них избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Четвертый подозреваемый - организатор банды, как и другие 9 участников скрываются от органов досудебного расследования (в отношении них материалы сейчас выделены в отдельное уголовное производство). Досудебное расследование продолжается.