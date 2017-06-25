В зоне АТО обезвредили вражескую ДРГ: убитый командир был гражданином РФ

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Воскресенье, 25 июня 2017, 12:39

В зоне АТО уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба АТО.

"В результате принятых мер четыре боевика были задержаны, а еще двое: командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы. Стоит отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - говорится в сообщении.

В штабе добавили, что среди пленных был обнаружен еще один гражданина РФ из Алтайского края.

Во время задержания было изъято оружие: ПКМ - 2 единицы, СВД - 2 единицы, АК-74 - 2 единицы РПГ- 26 - 1 единица.

Начаты следственные действия. Военной прокуратурой сил АТО осуществляется процессуальное руководство.

Украинская правда

Темы: АТО Росcия
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