В зоне АТО обезвредили вражескую ДРГ: убитый командир был гражданином РФ
В зоне АТО уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника, в результате двое боевиков были убиты, в том числе гражданин РФ.
Об этом сообщает в воскресенье пресс-центр штаба АТО.
"В результате принятых мер четыре боевика были задержаны, а еще двое: командир и один из диверсантов, которые оказывали злостное сопротивление бойцам сил АТО - ликвидированы. Стоит отметить, что погибший командир группы был гражданином Российской Федерации, родом из города Кирова", - говорится в сообщении.
В штабе добавили, что среди пленных был обнаружен еще один гражданина РФ из Алтайского края.
Во время задержания было изъято оружие: ПКМ - 2 единицы, СВД - 2 единицы, АК-74 - 2 единицы РПГ- 26 - 1 единица.
Начаты следственные действия. Военной прокуратурой сил АТО осуществляется процессуальное руководство.
Украинская правда
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.