США могут принять решение об оружии для Украины до октября - Порошенко

1226 просмотров
Воскресенье, 25 июня 2017, 19:53

Вопрос поставок США оборонительного оружия Украине может быть решен до октября.

Об этом заявил президент Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, которое вышло в эфир вечером 25 июня.

"Во время встречи с министром обороны, что было подтверждено во время встречи в Белом доме, позицию по поставкам оборонительного оружия попытаются решить еще в пределах текущего бюджетного года. Вы знаете, что он продолжается до октября", - сказал он.

Порошенко также анонсировал визит министра обороны США Джеймса Маттиса в Украину в течение 2-3 месяцев и выразил надежду, что в течение этого времени будут подписаны "оборонные" соглашения.

Он также рассказал, что Маттис во время встречи в Пентагоне заявил, что США гордятся украинским Вооруженными Силами.

Кроме того, президент заверил, что в Конгрессе США существует полная поддержка санкций против РФ за невыполнение Минских соглашений.

"В решении по жестким санкциям за невыполнение Минских соглашений существует полный консенсус... Дискуссия ведется только о полномочиях президента - может ли президент единолично отменять санкции. Относительно содержательной части я дискуссии не вижу", - сказал Порошенко.

Он также заявил, что США продемонстрировали Украине полную поддержку в вопросе санкций против РФ за Северный поток-2.

"Это очень серьезная угроза для Украины, которую формирует РФ, цель которой отнюдь не экономическая и не энергетическая. Цель - лишить Украину 2 млрд долларов, которые она получает за транзит. Это месть за Стокгольм, за решительные антикоррупционные реформы в энергетической сфере", - считает президент.

Как сообщалось, 21 июня в Вашингтоне президент Петр Порошенко анонсировал в ближайшее время подписания между Украиной и США соглашений о оборонных закупках и военно-техническом сотрудничестве.

Больше о визите президента Украины в США читайте в материале"Битва за Вашингтон: достижения и проблемы визита Порошенко в США". 

Украинская правда

Темы: Порошенко США оружие
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Порошенко рассказал об угле из США и визите министра энергетики в августе 25 июня 2017, 19:58
Порошенко: Трамп обещал помочь 25 июня 2017, 19:51
Порошенко на следующей неделе встретится с Макроном 25 июня 2017, 00:31
powered by lun.ua
Главные новости
США могут принять решение об оружии для Украины до октября - Порошенко
Военкоматы аннексированного Крыма призвали более 1700 человек
Ситуация с водоснабжением на Донбассе критическая - МинТОТ
В зоне АТО обезвредили вражескую ДРГ: убитый командир был гражданином РФ
Все новости
Трейлер

Создатели "Игр престолов" заинтриговали вторым трейлером 7 сезона

Женщины-военные

"Тебе еще детей рожать". Как женщины-военные борются за свои права