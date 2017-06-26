Ляшко говорит, что встретил беглеца - президента ПАСЕ

Народный депутат Олег Ляшко заявляет, что встретил в Страсбурге президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт и призвал идти в отставку.

Об этом нардеп рассказал на своей странице в Facebook.

"Я вместе с Андрей Лозовой и Виктором Волком встретил наемника Кремля Аграмунт, когда тот бежал с работы в гостиницу, призвали его позориться еще больше и самому уйти в отставку. Немедленно !!" - написал Ляшко.

Он опубликовал фото Аграмунта. Однако фотографий, на которых было бы видно, как Ляшко разговаривает с президентом ПАСЕ, нет.

Как известно, президент ПАСЕ Педро Аграмунт не явился на заседание собственной политической группы, по итогам которого ему было выражено недоверие, и избегает встреч, на которых ему могли бы сообщить о решении партии.

Накануне Педро Аграмунт заявил, что не намерен уходить в отставку, нарушив договоренность, согласно которой президент ПАСЕ пообещал подать заявление об отставке в случае выражения в его адрес недоверия со стороны группы Европейской народной партии.

В то же время представители Украины в ПАСЕ настаивают на увольнении Аргамунта.

Напомним, 20 марта российский "Первый канал" сообщил, что в сирийский Дамаск прибыла делегация депутатов ПАСЕ и Госдумы России во главе с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт. Хотя, как известно, Аграмунт не был уполномочен Ассамблеей или ее органами на осуществление такого визита.

Кроме того, Аграмунт настаивал на возвращении в пленарной зал представителей России, которые покинули ПАСЕ, и снятии всех политических санкций со делегации РФ.