Полиция озвучила свою версию событий на Кировоградщине

Полиция Кировоградской области уверяет, что не занимала ни одну из сторон конфликта вокруг агропредприятия в селе Бережинка, где во вторник были задержаны несколько десятков ветеранов АТО.

Об этом сообщил начальник полиции Кировоградской области Сергей Кондрашенко, говорится на сайте областного главка.

Он подчеркнул, что ни одна из негосударственных охранных структур не имеет полномочий осуществлять правоохранительные функции.

По словам Кондрашенко, 27 июня в полицию поступило обращение от частного предприятия, касавшееся безосновательного пребывания на территории группы неизвестных лиц. Заявитель является второй стороной в существующем имущественном конфликте относительно права собственности на общество. На место происшествия выехали сотрудники полиции.

"Как выяснилось, на месте действительно находятся лица в камуфляже и со спецсредствами. По их словам, эти граждане на месте осуществляли охрану порядка", - говорится в сообщении.

Кондрашенко отметил, что согласно закону, правоохранительные функции не имеют права осуществлять общественные формирования, охранные фирмы и другие лица, которые находились на территории сельхозпредприятия безосновательно.

Этим людям работники полиции предложили покинуть территорию предприятия, а после их категорического отказа - граждан доставили в отделение полиции, где идентифицировали их личности и проверили на наличие травматического и холодного оружия в рамках открытого уголовного производства.

По словам начальника областной полиции, с целью недопущения правонарушений работники полиции в соответствии с законодательством в отдельных случаях применяли спецсредства.

Если же в ходе проверки будет установлено, что кто-то из полицейских допустил превышение служебных полномочий, их действиям будет дана правовая оценка, заверили в полиции.

"Мы подчеркиваем, что работники полиции в соответствии со своими полномочиями никоим образом не вмешиваются в имущественный спор между двумя собственниками. Все эти вопросы должны решаться исключительно в судебном порядке. На противоправные действия со стороны "сторонников" обеих сторон конфликта полицейские готовы реагировать жестко и в рамках закона", - отметил Кондрашенко.

Он также напомнил, что ранее правоохранители задержали на территории этого района группу с 31 человек - по подозрению в рейдерстве.

"Столь же важной является позиция о пребывании и "группы поддержки" со стороны другой стороны конфликта", - сказал Кондрашенко.

Сейчас публичную безопасность и порядок на территории населенного пункта охраняют работники полиции и военнослужащие Нацгвардии Украины.

Вместе с тем, в среду в Бережинке проходит вече по поводу ситуации вокруг агропредприятия.

Как сообщалось, в ночь на среду в Кировоградской области полиция задержала несколько десятков ветеранов АТО, в том числе одного из командиров батальона "Донбасс", которые пытались помочь местному фермеру предотвратить рейдерский захват его предприятия.

Как утверждал ветеран батальона "Донбасс" и владелец охранного предприятия Евгений Шевченко, задержание проводилось с нарушением норм УПК и сопровождалось немотивированным насилием со стороны полиции. Кроме того, у задержанных отобрали деньги без оформления протоколов.

Украинская правда