Маттис: Путин бросил вызов международному порядку

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Среда, 28 июня 2017, 21:37

Министр обороны США Джеймс Маттис обвинил президента России Владимира Путина в том, что он совершил "преступление" за пределами границ РФ.

По словам Маттиса, речь идет о том, что Путин "бросил вызов международному порядку, установленному после Второй мировой войны", пишет "Голос Америки".

Об этом Маттис заявил в своем выступлении перед группой студентов на церемонии 70-летия Плана Маршалла, который сделал возможным восстановление Европы, уничтоженной войной. 

При этом глава Минобороны США напомнил об агрессии РФ против Украины и вмешательстве в американские президентские выборы 2016 года.

Темы: Росcия Путин США
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