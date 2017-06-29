Отчет Госдепа США: На Донбассе женщин похищают для сексуальной эксплуатации

В охватываемых конфликтом районах Донецкой и Луганской областей женщин и девушек похищают с целью сексуальной эксплуатации в Украине и России.



Об этом говорится в ежегодном докладе Государственного департамента США "О торговле людьми" 2017 года, который цитирует УНИАН.



В частности, отмечается, что конфликт на востоке Украины, подпитываемый российской агрессией, привел к переселению около двух миллионов человек, и это население особенно уязвимо перед эксплуатацией.



"В районах, контролируемых управляемыми Россией сепаратистами, ситуация становится особенно сложной. Возможности для трудоустройства ограничены и "власть" сепаратистов ограничивает международную гуманитарную помощь, которая бы помогла удовлетворить потребности гражданского населения.

Женщины и девушки из районов, охваченных конфликтом, похищаются с целью сексуальной и трудовой эксплуатации в Украине и России", - отмечается в отчете.

Также сказано, что внутренне перемещенные лица становились жертвами торговли людьми, а некоторые украинцы подвергались принудительному труду на оккупированных территориях Донбасса, которые не находятся под контролем украинского правительства. Этих людей часто похищали, пытали и принудительно выпытывали информацию.



При этом отмечается, что появление большого количества перемещенных лиц усилило уязвимость перед торговлей людьми по всей стране.



Согласно информации, международные эксперты констатировали, что демографические показатели жертв торговли людьми изменились со времени начала конфликта на Донбассе и, в частности, включают больше людей из городов, людей молодого возраста и мужчин, которые стали жертвами все большей степени принудительного труда и уголовной деятельности, к которой относится наркоторговля.

"Поддерживаемые Россией боевики издали "указ", который вызывает к призыву несовершеннолетних и продолжают использовать несовершеннолетних в качестве солдат, осведомителей и в виде живого щита", - добавили авторы отчета.