Суд советуется, судить ли Януковича заочно

Оболонский райсуд Киева ушел в совещательную комнату для решения вопроса о проведении специального судебного производства в отношении экс-президента Виктора Януковича по обвинению в государственной измене.



Защита сбежавшего Януковича утверждает, что он не может явиться в суд из-за нерасследования прокуратурой дела о покушении на него в 2014 году.



Адвокат Виталий Сердюк настаивал на вызове в суд бывших сотрудников Управления государственной охраны, которые могут дать показания об угрозе жизни экс-президента в Украине.



"Они были свидетелями покушения на нашего подзащитного в 2014 году. Эти свидетели имеют информацию об уважительности причин сегодняшней неявки Виктора Януковича", – отметил он.



"Эти люди опрашивались защитой, у них есть информация, что на сегодняшний день продолжаются действия и есть прямые ссылки на подготовку, в том числе действующей властью, совершения убийства Виктора Януковича при пересечении границы", – отметил Серлюк.



Судьи отказали в ходатайстве адвокатов, потому что свидетелей защита допросила еще в июле прошлого года – и они не могут знать о нынешней угрозе жизни Януковича.



Сердюк утверждал, что нельзя начинать заочный суд по Януковичу, так как он не может участвовать в заседании из-за бездействия прокуратуры.



"Он готов участвовать в рассмотрении данного дела! Но есть уважительные причины, которые делают невозможным как его присутствие, так и рассмотрение такого дела. Именно Генеральная прокуратура мешает появлению Виктора Януковича в суде из-за нерасследования дела о покушении на него", – сказал адвокат.



После этого коллегия судей вышла в совещательную комнату решить, начать ли рассмотрение заочного судебного процесса в отношении Виктора Януковича.

Роман Кравец, УП