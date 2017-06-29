За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 4 ранены – штаб

280 просмотров
Четверг, 29 июня 2017, 13:01

За сутки 28 июня в зоне проведения антитеррористической операции 4 военнослужащих получили ранения и травмы, 1 боец ​​погиб.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Минобороны по АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий силы АТО понесли потери: 1 украинский военнослужащий погиб, четверо наших бойцов получили ранения и боевых травм", - сказал полковник.

Мотузяник отметил, что наибольшие потери ВСУ получили в районе населенного пункта Крымское.

По словам спикера АТО, уровень применения противником тяжелого оружия 28 июня превысил средние показатели прошлой недели.

"За прошедшие сутки боевики продолжили обстрелы позиций украинских военных в районе проведения АТО, в том числе с использованием тяжелого вооружения, несмотря на достигнутые ранее договоренности о введении перемирия на время проведения сельскохозяйственных работ", - сказал Мотузяник.

Валентина Романенко, УП

Темы: АТО
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сутки в АТО: 35 обстрелов, один военный ВСУ погиб 29 июня 2017, 07:00
Лысенко: ВСУ обезвредили российскую противотанковую мину 29 июня 2017, 01:07
СЦКК: На Донецком направлении возможны серьезные провокации 28 июня 2017, 19:51
powered by lun.ua
Главные новости
Обвинительный акт: Янукович вступил в преступный сговор с властями РФ
Источник: Добкина могут лишить неприкосновенности
За сутки в зоне АТО 1 боец погиб, 4 ранены – штаб
Аласания говорит, что НОТУ оштрафуют за "недопуск РФ" на Евровидение
Все новости
Интервью

Художник Евгений Самборский: Искусство – способ делиться энергией

Вирусная атака

Вирус "Петя". Как уберечься от кибер-атаки