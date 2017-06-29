Дело экс "беркутовца", который работает в полиции, передали суду

Генеральная прокуратура направила в Шевченковский райсуд Киева обвинительный акт в отношении бывшего заместителя командира взвода одной из оперативных рот "Беркута"



Речь идет о противодействии акциям протеста и в частности, препятствование проведению собраний и митингов в ночь с 29 на 30 ноября 2013 года на Майдане Независимости в Киеве, уточняет ГПУ.

"26 июня 2017 года обвинительный акт в отношении указанного милиционера (в настоящее время командира взвода полка полиции особого назначения №1 Главного управления национальной полиции Украины в городе Киеве), по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 171, ч. 4 ст. 41 ст. 340, ч. 2 ст. 365 УК Украины, направлено для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева", – информирует Генпрокуратура.



По данным ведомства, следователи собрали "достаточно доказательств" для обвинения экс-заместителя командира взвода одной из оперативных рот подразделения милиции особого назначения "Беркут" в "превышении власти и служебных полномочий, которые сопровождались насилием, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями; умышленном препятствовании законной профессиональной деятельности журналиста и незаконном препятствовании организации и проведению собраний и митингов" по преступному приказу.

ГПУ напоминает, что за первый разгон Евромайдана сообщено о подозрении всего 19 лицам - в том числе бывшим президенту Украины, секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины и его заместителю, главе КГГА, начальнику ГУ МВД в Киеве, его заместителю и другим правоохранительным органам.



С марта 2015 года в суде находятся обвинения в отношении бывших главы Киевской городской госадминистрации, двух заместителей командиров полка МОП "Беркут", двух командиров и заместителя командира разных рот ПМОП "Беркут", а с декабря 2016 года – в отношении бывшего начальника управления общественной безопасности киевской милиции.



12 подозреваемых объявлены в розыск.



Досудебное расследование по установлению других организаторов и исполнителей преступлений, совершенных во время протестов 2013-2014 годов, продолжается.

Алена Рощенко, УП