Коменданту боевиков по кличке "Тереза" дали 11 лет тюрьмы

Киевский райсуд Харькова приговорил к 11 годам лишения свободы сотрудницу так называемого "министерства государственной безопасности ДНР" с позывным "Тереза".

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Ее признали виновной в участии в незаконных вооруженных формированиях и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Как выяснило следствие, 47-летняя жительница Харькова еще в начале 2014 года стала активной участницей местного "Антимайдана" и участвовала в пророссийских протестных акциях.

Прокуратура доказала в суде, что в июне 2014 года женщина решила принять участие в деятельности так называемой "ДНР" и уехала в Донецкую область. Там она работала под руководством начальника управления контрразведки псевдоминистерства государственной безопасности "ДНР", занимала должность так называемого коменданта нескольких населенных пунктов Донецкой области, захваченных террористами.

Кроме того, сотрудники Службы безопасности Украины собрали доказательства непосредственного участия подозреваемой в допросах пленных - как мирных местных жителей, так и военных ВСУ.

"Также "Тереза" занималась поиском и передачей представителям "ДНР" сведений о численности личного состава, виде и количестве вооружения и военной техники, передвижениях соединений и подразделений Вооруженных сил Украины, анализом разведывательной информации", - рассказывают в прокуратуре.

Также отмечается, что среди "служебных обязанностей" осужденной было материально-техническое обеспечение деятельности незаконного вооруженного формирования террористической организации "ДНР", формирование отдельных групп разведывательного назначения с целью военного сопротивления ВСУ.

Украинская правда