В Кабуле от трех мощных взрывов погибли 6, ранены более 80 человек

В Кабуле (Афганистан) в результате трех мощных взрывов погибли шесть человек, по меньшей мере 87 получили ранения.

Об этом 3 июня сообщает CNN.

Взрывы прогремели во время похорон одного из протестующих, который был убит накануне во время антиправительственных демонстраций, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем Твиттере осудил "возмутительное нападение на участников церемонии похорон".

Chief Executive Dr. Abdullah is safe and sound. He is unharmed in the explosions at the funeral ceremony in #Kabul this afternoon. — Dr. Abdullah (@afgexecutive) June 3, 2017

Представители движения "Талибан" свою причастность к атаке на похоронах отрицают.

Как известно, 31 мая в Кабуле смертник подорвал грузовик со взрывчаткой возле посольства ФРГ в результате теракта погибли по меньшей мере 90 человек, более 400 человек получили ранения.

2 июня в Кабуле митинг за усиление безопасности перерос в столкновения с правоохранителями, 8 протестующих погибли, четверо полицейских получили ранения

Украинская правда