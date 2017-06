В Кабуле от трех мощных взрывов погибли 6, ранены более 80 человек

В Кабуле (Афганистан) в результате трех мощных взрывов погибли шесть человек, по меньшей мере 87 получили ранения.

Об этом 3 июня сообщает CNN.

Взрывы прогремели во время похорон одного из протестующих, который был убит накануне во время антиправительственных демонстраций, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения.

Президент Афганистана Ашраф Гани в своем Твиттере осудил "возмутительное нападение на участников церемонии похорон".

Chief Executive Dr. Abdullah is safe and sound. He is unharmed in the explosions at the funeral ceremony in #Kabul this afternoon.