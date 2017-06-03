Решение арбитража по газу могут имплементировать до конца лета - СМИ

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Суббота, 3 июня 2017, 20:07

Окончательное решение Стокгольмского арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, после чего "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене, чем в Европе.

Об этом пишет "Зеркало недели" со ссылкой на источник в "Нафтогазе".

По словам автора, бифуркация решения (т.е. вынесение промежуточных решений как минимум в два этапа) Стокгольмским арбитражем в споре между "Нафтогазом" и "Газпромом" означает отсрочку вынесения окончательного вердикта арбитров на неопределенное время.

Так, окончательное детализированное решение Арбитража об изменении контрактной формулы цены российского газа для "Нафтогаза" может быть принято и введено в действие к моменту окончания действия контракта купли-продажи природного газа, заключенного между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" в 2009 году.

В таком случае "Нафтогаз" просто не успеет воспользоваться выгодными для него изменениями в контракте, особенно с учетом того, что после окончательного решения предстоит сложная процедура согласования между сторонами договора имплементации решения арбитров.

В то же время, в "Нафтогазе" отмечают, что данная процедура не настолько продолжительная.

"Как заверил источник ZN.UA в "Нафтогазе", она не столь продолжительная, особенно если стороны будут заинтересованы в скорейшем изменении этих положений контракта. Более того, решение может быть имплементировано уже к концу нынешнего лета, а контракт купли-продажи газа действителен до 31 декабря 2019 г. Таким образом, "Нафтогаз" сможет закупать "газпромовский" газ по значительно более низкой цене, нежели в Европе. Причем покупать как минимум 2–2,5 года", – говорится в статье.

Автор указывает, что в уставе НАК "Нафтогаз Украины" одной из основных целей значится получение прибыли, в том числе за счет закупки газа по наиболее выгодной цене.

"Только в случае политического решения и прямого приказа не закупать дешевый газ у "Газпрома" менеджмент "Нафтогаза" вынужден будет отказаться от него", – подчеркивает она.

Ранее "Нафтогаз" получил решение Стокгольмского арбитража в производстве против российского "Газпрома" относительно контракта на поставку газа. По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, арбитраж полностью отклонил требования "Газпрома" относительно принципа "бери или плати".

Взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа составляют около $ 45,7 млрд и $ 17,9 млрд (без процентов – $ 36,7 млрд и $ 14 млрд) соответственно.

Темы: газ
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